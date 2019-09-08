Кассовый аппарат, меч, кахон. В метро Москвы рассказали о необычных находках

Забытые вещи пассажиров попадают на склад, который находится на станции "Котельники"

За последние два месяца пассажиры метро столицы и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах почти 1,9 тысячи различных предметов. Самые необычные из них — перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат.

— Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги "Метро 2033", ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, — сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что пассажиры чаще всего забывают зонты, рюкзаки и сумки с вещами. Оставленные вещи отвозят на склад, который находится на станции "Котельники". Кроме того, пассажиры часто теряли скейтборды, самокаты и велосипеды. С начала года на склад забытых вещей попало более семи тысяч предметов.

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