Бывший пилот борта № 1 рассказал, чем кормят Путина в самолёте

Кремлёвские обеды привозят в закрытых контейнерах. Их вскрывают бортпроводники и разогревают.

Бывший командир российского борта № 1 Владимир Федорушкин раскрыл особенности президентского питания в самолёте. Пилот в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, что все блюда для российского лидера Владимира Путина готовят заранее.

— У нас два этажа на Ил-96. Кухня — на первом этаже и прикреплённая к нему бортпроводница. Она и приносит президенту поесть, — рассказал Федорушкин.

Когда борт номер один держит путь из-за границы, для президента готовят блюда в российских дипломатических представительствах. Есть люди, которые заранее едут за рубеж, закупают продукты и готовят еду на обратный путь.

Иногда президент оказывался не в восторге от предложенной еды, рассказывает пилот. Тогда глава государства мог высказаться: "Опять эта пища".

— Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом, — вспоминает Федорушкин.

По его словам, с напитками проще. Свой знаменитый термос Путин берёт и в самолёт.

Американский же президент Дональд Трамп в самолёте питается фаст-фудом.