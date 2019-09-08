Бывший пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке самолёта с Путиным

По словам Федорушкина, была "дичайшая болтанка", а сам полёт стал для него самым сложным за 40 лет карьеры.

Бывший командир президентского самолёта Владимир Федорушкин рассказал об экстремальной посадке борта № 1, когда лидер страны Владимир Путин торопился из Москвы в Санкт-Петербург.

— Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне пять-шесть метров попадаем в дичайшую болтанку, — рассказал Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ.

По его словам, полностью отключился автопилот, а "руль был ограничен на одну треть хода".

— Мы набирали девять тысяч метров, и нас мотало так, что, если б не пристёгнуты были, точно бы головой в потолке оказались <…> В Питере льёт, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется, — продолжает он.

По словам бывшего пилота борта № 1, этот полёт стал для него самым сложным за 40 лет карьеры. Уже после посадки его на разговор вызвал Владимир Путин со словами "Что это было?". Федорушкин отметил, что тогда вероятность вылететь с полосы в петербургском аэропорту была 90%, но он справился.