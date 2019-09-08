Кремль сожалеет, что пока не найдено решение проблем в отношениях с Токио

По мнению Дмитрия Пескова, разрешить серьёзные проблемы можно только на основе взаимного доверия.

В Кремле сожалеют, что пока не удаётся найти решение проблем в отношениях с Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— С сожалением мы констатируем, что пока не удалось ещё выйти на решение ряда очень важных проблем, — отметил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков добавил, что вместе с тем Кремль позитивно смотрит на сотрудничество России и Японии. Он подчеркнул, что только на основе взаимного доверия можно найти решение по жизненно важным вопросам.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора. Он предложил российскому лидеру Владимиру Путину двигаться вперёд в этом вопросе, пояснив, что это их историческая миссия.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.