В Москве спасатели достали енота из оконной решётки

Животное передали представителю московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На востоке Москвы енота, пробравшегося за оконную решётку, вызволили спасатели-добровольцы из отряда "Спасрезерв".

Животное металось по проезжей части на Амурской улице, в когда к нему приблизились люди, залезло на окно, потом по решётке — наверх. Там енот спрятался за решёткой и внешним блоком кондиционера.

— Спасатели установили лестницу и, стоя на ней, несколько раз набрасывали на енота петлю для ловли животных. Но юркий зверёк снимал её своими чрезвычайно подвижными и сильными лапками, — рассказали в Департаменте ГО и ЧС Москвы.

Спасатель отвлёк животное резиновой дубинкой полицейских, которые участвовали в операции. В это время его коллега смог зафиксировать петлю на звере и вытащить его. Енота поместили в переноску и передали специалистам.

Ранее в Москве пожарные спасли запутавшихся в металлическом проводе бельчат. В канадской же столице сейчас жители жалуются на пьяных енотов.