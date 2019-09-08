Силач из Перми сдвинул два грузовика и установил рекорд

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Фото © vk/permkrai20

Год назад атлет уже пробовал добиться этого, но тогда сил у него оказалось недостаточно.

21-летний пермский атлет Борис Харламов установил новый рекорд России. Он за 35 секунд сдвинул на 4,75 метра два грузовика общим весом 35 тонн. Вес спортсмена — 98 кг.

В прошлом году молодой человек уже пробовал установить этот рекорд. Тогда от хотел отбуксировать 40-тонную ракетную установку "Смерч". Сдвинуть с места её удалось, но на буксировку парню не хватило сил.

Ранее Лайф сообщал, что ведущая "Разрушителей легенд" погибла, пытаясь установить рекорд скорости.

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