Силач из Перми сдвинул два грузовика и установил рекорд

21-летний пермский атлет Борис Харламов установил новый рекорд России. Он за 35 секунд сдвинул на 4,75 метра два грузовика общим весом 35 тонн. Вес спортсмена — 98 кг.
В прошлом году молодой человек уже пробовал установить этот рекорд. Тогда от хотел отбуксировать 40-тонную ракетную установку "Смерч". Сдвинуть с места её удалось, но на буксировку парню не хватило сил.
Ранее Лайф сообщал, что ведущая "Разрушителей легенд" погибла, пытаясь установить рекорд скорости.
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