В Волгоградской области "Лада" влетела на встречке под фуру, есть погибшие

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Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Lada Kalina столкнулась с фурой на 889-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области. ЧП произошло на встречной полосе. Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, жертвами аварии стали три человека — водитель и двое пассажиров легковушки.

В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля 1997 и 1999 года рождения погибли, — сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Тело погибшего водителя до сих пор не могут извлечь из покорёженной машины. На месте сейчас работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

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