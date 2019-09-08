Песков ответил на вопрос о секрете хорошей формы Путина

Пресс-секретарь главы государства честно признался, что и сам бы хотел его узнать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ему не известны секреты российского лидера Владимира Путина по подготовке к дальним перелётам. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Песков считает невозможным за один день подготовиться к такому жёсткому графику, как у президента, — для этого нужно постоянно держать себя в крепкой физической форме. Он ответил, что не знает, принимает ли Путин препараты для смены часовых поясов.

— Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать. Спать хочется, — добавил Песков.

Приведём следующий пример: 27 августа в первой половине дня Путин побывал на МАКС-2019, где представил лидеру Турции Реджепу Эрдогану последние российские разработки в авиации. Затем посетил новый саратовский аэропорт Гагарин, а поздно вечером отправился в Казань.