Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием

Юрий Луценко отметил, что Украина не имела права передавать задержанного Нидерландам.

Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

— Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции, — отметил он на своей странице в Facebook.

Напомним, Цемах в числе 35 человек накануне прилетел в Москву в рамках обмена России и Украины удерживаемыми лицами. Вчера же стало известно, что Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов. Амстердам давил на Киев, чтобы тот не отдавал Цемаха России по обмену. Более того, теперь нидерландские власти хотели бы заполучить его из РФ.