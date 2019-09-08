Милонов согласился со священником: Мода пошла на женоподобных мужиков

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласился с мнением протоиерея Дмитрия Смирнова, который назвал современных русских мужчин национальной трагедией. Народный избранник также винит в обмельчании мужского пола женщин.
— Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции: в Европе на каждом шагу слабые мужики, повышение процента гомосексуалистов, извращенцев. Всё из-за того, что уничтожается мужское начало. Всё из-за равенства, из-за феминисток, — сказал он в беседе с РЕН ТВ.
Милонов посетовал, что детей в современных общеобразовательных учреждениях сейчас не воспитывают, а лишь обучают. А знание правила буравчика, как заметил депутат, мужиком не сделает.
Ранее Милонов рассказал об "адских расходах" на сборы троих детей в православную гимназию.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram