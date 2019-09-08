Милонов согласился со священником: Мода пошла на женоподобных мужиков

Основной причиной произошедшего парламентарий считает тлетворное влияние западной идеологии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласился с мнением протоиерея Дмитрия Смирнова, который назвал современных русских мужчин национальной трагедией. Народный избранник также винит в обмельчании мужского пола женщин.

— Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции: в Европе на каждом шагу слабые мужики, повышение процента гомосексуалистов, извращенцев. Всё из-за того, что уничтожается мужское начало. Всё из-за равенства, из-за феминисток, — сказал он в беседе с РЕН ТВ.

Милонов посетовал, что детей в современных общеобразовательных учреждениях сейчас не воспитывают, а лишь обучают. А знание правила буравчика, как заметил депутат, мужиком не сделает.

Ранее Милонов рассказал об "адских расходах" на сборы троих детей в православную гимназию.