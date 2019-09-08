Пушков обвинил "любящую россиян" грузинскую певицу Катамадзе в лицемерии

Политик считает, что у неё любовь не к людям, а к гонорарам, которые она получала в РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул грузинскую певицу Нино Катамадзе в лицемерии из-за её признания в любви к своим слушателям в России.

— Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом, затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей, — отметил Пушков на своей странице в "Твиттере".

Он предположил, что ненависть к россиянам у певицы проходит и начинается "тоска по российским гонорарам".

В июне этого года Нино Катамадзе заявила, что больше никогда не будет выступать в России в знак солидарности с антироссийскими лозунгами, под которыми выходили манифестанты в Грузии. Тогда Пушков предложил ограничить Нино Катамадзе въезд в Россию.

Певец Юрий Лоза заявил, что Россия сможет "импортозаместить" грузинскую диву. Музыкант также считает, что Катамадзе не обладает выдающимися вокальными данными, благодаря которым она может считаться уникальной певицей.