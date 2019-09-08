Песков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Приангарье

По его мнению, президент воспринимает проблемы людей как свои личные, отношение к людям для него главное.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин лично контролирует работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

— Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна — она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах, — рассказал Песков.

Он отметил, что, согласно бюрократической схеме, о второй половине Тулуна вряд ли позаботятся, так как это не положено по закону. Изменить ситуацию может только президент.

Представитель Кремля подчеркнул, что главное для Путина — отношение к людям. Людскую боль и отчаяние он всегда воспринимает как свою личную проблему, поэтому лично и следит за ситуацией в Приангарье, добавил Песков.

Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка.