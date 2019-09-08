В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС поймали семерых сталкеров-иностранцев

Шведка во время проникновения в закрытый периметр повредила ногу, а проводники европейцев решили сбежать.

Трёх граждан Швеции и четырёх граждан Франции задержали сотрудники егерской службы и отдела охраны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Всех иностранцев доставили в полицию, сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в "Фейсбуке".

— Путешествие первых оказалось крайне неудачным — одна из женщин сильно повредила ногу. Сопровождающие их проводники скрылись. Сотрудники заповедника доставили незадачливых сталкеров в чернобыльскую больницу, где потерпевшей оказали медицинскую помощь, а уже потом провели все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в заповеднике.

На иностранцев составили протоколы и передали в руки правоохранителей. Решение по ним вынесет Ивановский районный суд.

Поездки в зону отчуждения ЧАЭС можно отнести к новому течению в путешествиях, которое называется атомный туризм. Даже до того как на экраны вышел мини-сериал "Чернобыль", в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины заявляли о туристическом буме в зону отчуждения. Причём речь шла только о легальных туристах.

Этим летом в зоне отчуждения ЧАЭС задержали в том числе сталкеров из России и Великобритании. По мнению одного эксперта, зона остаётся опасной не радиацией, а дикой природой.