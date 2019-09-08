Новым премьером Грузии стал бывший глава МВД

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Григорий Захария. Фото © Facebook / Giorgi Gaxaria

Ранее он заявлял, что намерен продолжить курс страны на вступление в Европейский союз и НАТО.

Парламент Грузии поддержал кандидатуру бывшего министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны. Официальные итоги голосования депутатов озвучил спикер Арчил Талаквадзе: 98 из 150 голосов за.

Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю, — сказал Талаквадзе.

Вместе с кандидатурой Гахарии депутаты утвердили новый состав правительства и программу нового кабинета министров.

Гахария — пятый премьер-министр Грузии с 2012 года, когда партия "Грузинская мечта" победила на выборах в парламент. Его предшественник Мамука Бахтадзе покинул пост, признав, что не выполнил свои задачи.

Захария заявлял, что поддерживает курс Грузии в ЕС и НАТО.

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