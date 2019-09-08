В Германии прогремел взрыв на фестивале выпечки

Множество посетителей праздника были доставлены на вертолёте в клиники в Рурской области и в Кёльн.

Fettexplosion in Bratpfanne÷÷÷14 Menschen nach #Explosion bei Fest im #Siegerland verletzt - 6 in Lebensgefahrhttps://t.co/pi7BAvLvXi — StephanieKlein (@SteffyKlein) September 8, 2019

В немецком городе Фройденберге на фестивале выпечки Backesfest произошёл взрыв, в результате которого пострадало не менее 14 человек, сообщает Focus.

Три человека тяжело ранены, ещё семеро отделались лёгкими ранениями. На месте работают правоохранительные органы и пожарные.

За дело взялись криминалисты. Первой разрабатывают версию с несчастным случаем. Взрыв объясняют попаданием воды на жаровню с горячим жиром. В городе в момент происшествия шёл дождь. Ёмкостей с газом рядом не было.

Пару недель назад в Германии при пожаре пострадали двое россиян, приехавших по обмену.