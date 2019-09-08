В Нижнем Новгороде частично обрушилась Чкаловская лестница

Обошлось без пострадавших. Сотрудники МЧС оперативно огородили место происшествия.

В Нижнем Новгороде произошло частичное обрушение верхней смотровой площадки на местной достопримечательности — Чкаловской лестнице.

Как стало известно Лайфу, в экстренные службы города сообщение об этом поступило в 12:40. Туда были направлены спасатели. Место обрушения огородили, установили дежурного. Пострадавших нет. Вероятнее всего, ремонт будут вести уже только завтра.

Чкаловская лестница ведёт от памятника лётчику Валерию Чкалову к Волге у Нижегородского кремля. Она была возведена в середине прошлого века.

Ранее в Подмосковье произошло обрушение бывшего здания детского сада, несколько человек погибло.