В Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" загорелся двигатель

В столичном аэропорту Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель. По данным Лайфа, в момент ЧП на борту уже находились пассажиры, они должны были вылететь во Владивосток.
Один из двигателей боинга вспыхнул и сразу заглох. После произошедшего пассажиры и экипаж покинули борт, самолёт отбуксировали на стоянку.
Ожидается, что клиентам предоставят другой самолёт.
А двумя днями ранее в Шереметьево телетрап снёс дверь лайнера "Аэрофлота".
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