В Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" загорелся двигатель

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Пассажиров и экипаж из воздушного судна быстро эвакуировали, его отправили на стоянку.

В столичном аэропорту Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель. По данным Лайфа, в момент ЧП на борту уже находились пассажиры, они должны были вылететь во Владивосток.

Один из двигателей боинга вспыхнул и сразу заглох. После произошедшего пассажиры и экипаж покинули борт, самолёт отбуксировали на стоянку.

Ожидается, что клиентам предоставят другой самолёт.

А двумя днями ранее в Шереметьево телетрап снёс дверь лайнера "Аэрофлота".

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