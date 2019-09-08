Очевидец рассказал Лайфу, как обрушилась Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде

По словам мужчины, ему долго пришлось объяснять детали экстренным службам по телефону, при этом специалисты приехали не быстро.

Очевидец обрушения Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде рассказал Лайфу подробности случившегося. Мужчина приехал в город из Подмосковья на отдых.

— Я присел на краешек площадки между двумя смотровыми площадками, где монетки кидают и в бинокль смотрят, хотел сделать фотографии. Чувствую, что вибрация какая-то. Подумал, что вряд ли здесь есть метро, ни самокатов ни роликов вокруг, чтобы от них по брусчатке была вибрация. Посмотрел вниз и увидел это движение! Я встал, сделал шаг назад, и в это время произошло обрушение. Там сантиметров 30, наверное, — вспоминает мужчина.

После этого он позвонил в 112. Но туриста начали переключать с одного оператора на другого, каждый раз спрашивая подробности случившегося. Когда эти звонки ни к чему не привели, он набрал номер МЧС РФ. Там заверили, что разберутся с ситуацией.

— Я стоял минут 25, никто так и не приехал. Позвонил снова. Переключили снова на того же дежурного, он сказал, что администрация разберётся. В общем, я ушёл. А вокруг же люди, они встают прямо на край и фотографируются. Но я ведь не могу всё время стоять и говорить, что там нельзя фотографироваться. А людей было много, — добавил очевидец.

Напомним, во время частичного обрушения моста никто не пострадал. Участок обрушения вскоре огородили, поставили дежурного.

Чкаловская лестница ведёт от памятника лётчику Валерию Чкалову к Волге у Нижегородского кремля. Она была возведена в середине прошлого века.