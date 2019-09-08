Эксперт констатировал отсутствие массовых нарушений на выборах

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил Лайфу, что единый день голосования завершается без массовых нарушений. Однако за некоторыми партиями они присутствуют, уверен политолог.

— Если мы будем говорить о массовых нарушениях, то их нет, но при этом мы фиксируем либо неумышленные нарушения — это норма для любых выборов (бросили бюллетень за другого человека), но при этом есть, конечно, нарушения, которые мы видим системно, осуществляемые, например, коммунистами, — высказался Данилин.

Он привёл несколько примеров с намеренными нарушениями и запрещёнными приёмами со стороны участников выборного процесса.

— На Алтае была резкая активизация коммунистов во время "дня тишины", а на Сахалине так вообще чёрные технологии вовсю шли, было открытое враньё по строительству атомной электростанции на Сахалине и по поводу того, что Курилы отдадут завтра же. По Москве зафиксировано распространение агитационной продукции коммунистами в районе Алтуфьево. Агитация на избирательных участках. У ЛДПР есть похожие действия, в Хабаровске вообще была позиция — победа любой ценой, — приводит примеры политолог.

Данилин заявляет, что в регионе политическая реклама находилась прямо в кабинках для голосования. А иногда были попытки вброса бюллетеней.

Ранее Роскомнадзор нашёл политрекламу в день выборов в "Фейсбуке", Google и на "Ютубе".