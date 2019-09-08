Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине

Российский президент отметил, что нужно тщательно подготовиться к саммиту в "нормандском формате".

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что главной темой беседы стала ситуация на Украине. Лидеры двух стран позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами, который Россия и Украина провели накануне.

— В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата", — сообщили в пресс-службе.

Путин, как и ранее, отметил, что к саммиту "нормандской четвёрки" нужно тщательно подготовиться. Он напомнил, что Киев должен выполнить договорённости, которые были согласованы в 2015 и 2016 годах.

Также речь шла о ситуации вокруг иранской ядерной программы и о двусторонних отношениях России и Франции.

Ранее Макрон призвал президента Украины Владимира Зеленского содействовать урегулированию конфликта в Донбассе.