Сенатор заявил, что Совфед изучит влияние зарубежных компаний на выборы в РФ

Факты таких нарушений российского избирательного законодательства обсудят на заседании специальной комиссии СФ.

Зарубежные IT-гиганты, а также некоторые СМИ нарушали российское законодательство, выдавая вчера и сегодня материалы по выборам. Это отметил в интервью Лайфу глава временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сенатор Андрей Климов.

— Использование в любом виде иностранной поддержки, иностранного участия запрещается также российскими выборами. Google об этом знал по прошлому году, по прошлым выборам, будем разбираться, — отметил сенатор.

Климов также рассказал, что лично видел нарушения со стороны телеканала Euronews, который транслировал видеосюжеты с агитацией со стороны оппозиционера Алексея Навального, но не за какую-то политическую силу, а против.

Как сообщал Лайф, ранее Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Соцсеть подозревают в агитации в день тишины, а поисковик — в распространении рекламы системы "умного голосования", продвигаемой Алексеем Навальным.