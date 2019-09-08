Нетаньяху оконфузился, назвав британского премьера Борисом Ельциным

Глава израильского правительства попытался всё превратить в шутку, будто он проверял внимательность коллег.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в очередную неловкую ситуацию. Выступая на заседании правительства, он рассказывал о своём недавнем визите в Лондон и вдруг назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона по фамилии первого президента РФ Бориса Ельцина.

— Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США, — сообщил Нетаньяху.

Его коллеги на заседании сразу указали на ошибку, и он отшутился, заявив, что просто проверял их внимательность.

Напомним, что ранее в неудобное положение Биньямина Нетаньяху поставила его жена. Когда их встречали в аэропорту на Украине, она бросила на землю хлеб-соль, традиционно преподнесённые принимающей стороной. Премьеру затем пришлось записывать видео с комментарием по этой ситуации, но вышло не очень естественно.