Глава Россвязи прокомментировал данные о вмешательстве IT-гигантов в выборы

Он полагает, что даже если эти нарушения и были, то они мало повлияли на избирательный процесс.

Глава Россвязи Олег Духовницкий прокомментировал Лайфу заявление Роскомнадзора о том, что на "Фейсбуке", Google и "Ютубе" вопреки российским законам сегодня и вчера фигурировала политическая выборная реклама.

— Я уверен в высоком профессионализме наших коллег из Роскомнадзора. Если они посчитают, что это действительно был политической окраски шаг, то, безусловно, мы на это должны реагировать, — отметил он.

При этом Духовницкий считает, что даже если такие нарушения были и на них надо отвечать, то повлиять на ход выборов они в большом масштабе не могли.

Как сообщал Лайф, Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Член Общественной палаты Александр Малькевич обратил внимание, что при попытке найти в поисковой системе Google информацию по словосочетанию "Выборы в Мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования", продвигаемой Алексеем Навальным.