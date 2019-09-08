Авиакомпания "Россия" опровергла информацию о возгорании самолёта в Шереметьево

Для сокращения возможной задержки рейса пассажирам пообещали предоставить резервное воздушное судно.

Авиакомпания "Россия" опровергла информацию, что в двигателе её лайнера в аэропорту Шереметьево произошло возгорание.

— Авиакомпания опровергает информацию о возгорании самолёта в аэропорту Шереметьево, — приводит РИА "Новости" комментарий компании.

Там заявили, что произошло не возгорание, а выброс продуктов возгорания авиационного топлива в ходе запуска второго двигателя, когда самолёт готовили к вылету.

Представитель компании также сообщил, что сейчас технические службы "России" проводят расследование для выяснения причины инцидента. Для того чтобы сократить возможную задержку рейса, авиакомпания предоставит резервный самолёт, он вылетит после 21:30.

Напомним, в момент инцидента на борту уже были пассажиры, они должны были вылететь во Владивосток.