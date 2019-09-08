Единый день голосования завершился по всей России

Избирательные кампании разных уровней охватили все 85 субъектов страны, в некоторых выбирали губернаторов.

Единый день голосования завершился во всех регионах России. Калининградская область стала последней, где закрылись избирательные участки, в 20:00 по местному времени и в 21:00 мск.

Выборы проходили во всех 85 субъектах Федерации, было открыто более 48 тысяч избирательных участков. В 16 регионах жители выбирали главу региона, в Ингушетии это делали депутаты. В 13 регионах голосовали за кандидатуры членов региональных парламентов.

В МВД РФ сообщили, что за весь день по стране поступило 315 сообщений о разных происшествиях, что на треть меньше, чем в прошлом году.

В СПЧ не зафиксировали значительных нарушений на выборах в российских регионах.