Политолог о выборах в Петербурге: Очень высокая степень организации

Высокий уровень организации выборов в Санкт-Петербурге обеспечил хорошую явку и отсутствие нарушений. Такое мнение выразил Лайфу политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

— Несмотря на все провокации, фейки и вбросы, не удалось испортить этот праздник. Вся та огромная подготовительная работа городской администрации, личный контроль врио губернатора дали свои плоды. Я буквально несколько дней назад был в Питере, зашёл специально на один из избирательных участков, и уже было видно, что очень хорошая навигация, сразу было понятно, что людям будет удобно голосовать, — отметил политолог.

Баширов отметил, что зафиксированных нарушений во время избирательного процесса было немного и касались они в основном муниципальных выборов.

Сегодня жители Северной столицы выбирали губернатора Санкт-Петербурга. На этот пост претендуют врио губернатора Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").