В горизбиркоме сообщили о 105 жалобах на нарушения на выборах в Петербурге

В основном они связаны с голосованием на муниципальном уровне и с организацией работы избирательных комиссий.

В горизбирком Санкт-Петербурга поступило 105 жалоб о нарушениях на выборах, причём всего пять из них относятся к выборам губернатора, рассказал журналистам член городской избирательной комиссии Олег Зацепа.

— Количество обращений о нарушениях законодательства на выборах остаётся незначительным. Их количество составило всего 105, из них всего пять посвящено выборам губернатора, — приводит РИА "Новости" его слова.

Зацепа рассказал, что сообщения о нарушениях в основном связаны или с муниципальными выборами, или с недостатками в организации работы избирательных комиссий.

Сегодня жители Санкт-Петербурга выбирали губернатора. На этот пост претендуют врио губернатора Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и представитель партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов. По предварительным данным, на выборах главы Северной столицы лидирует Александр Беглов.