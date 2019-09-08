Политолог дал оценку явке россиян на выборы

Недопущение нарушений эксперт назвал главной целью избиркомов и властей разного уровня.

Политолог Григорий Казанков полагает, что единый день голосования в России прошёл с достаточно высокой явкой. По его оценке, по стране она составит минимум 30 процентов избирателей, а в Калмыкии, например, под 50 процентов.

— Показатели явки получились либо чуть выше, либо на уровне предыдущих губернаторских выборов. Мне кажется, что он содержательно другой. Тогда в значительной степени людей напрягали и принуждали к участию, сейчас этого нет. Мне кажется, что если явка на губернаторских выборах в районе от 1/3 от половины избирателей, то это высокая и серьёзная явка. Тем более выборы у нас проходят в не самое удобное время, в том же Мурманске, люди ещё из отпусков не вернулись, — заявил Казанков.

Одной из причин, почему граждане не пришли голосовать, эксперт считает хорошую погоду в выходной день.

— В Калмыкии специфическая история с коммунистическим кандидатом сложилась, потому что он не сумел преодолеть порог, там скорее это были судебные разбирательства, всё было в рамках закона. В Астрахани и Мурманске была агитация, но не чрезвычайно активная. Есть регионы, где более активны они были, — высказался также политолог.