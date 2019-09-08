Медведев: "Единая Россия" остаётся ведущей политической силой в стране

Он отметил, что граждане оказали поддержку кандидатам от партии, избирающимся на различные должности.

Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев доволен предварительными результатами нынешнего дня голосования.

На данный момент окончательные итоги выборов лишь формируются, все избирательные участки закрыты, идёт подсчёт голосов. Согласно информации, полученной с Дальнего Востока и Сибири, а также данным с экзитполов, "Единая Россия" остаётся в лидерах, отметил Медведев.

— Можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества и остаётся ведущей политической силой в нашей стране, — цитирует ТАСС слова Медведева во время видеоконференции с представителями региональных отделений партии.

Он добавил, что россияне оказали поддержку кандидатам от партии, избирающимся на различные должности, а также тем, кому "Единая Россия" помогала и за кого выступала".

Ранее премьер-министр России также оценил создание цифровых участков на выборах в Москве.