Памфилова: Ни на одном участке голосование не признано недействительным

Согласно данным Центризбиркома, голосование на всех избирательных участках России признали действительным. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
— Пока, по имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов, — отметила она.
Памфилова рассказала, что по состоянию на 18:00 средняя явка на выборы по стране составила 33,75 процента. Цифра будет меняться по мере рассмотрения протоколов.
Ранее Лайф сообщал, что Памфилова уличила депутата ГД в применении админресурса на выборах в Петербурге.
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