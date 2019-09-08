Памфилова: Ни на одном участке голосование не признано недействительным

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Элла Памфилова. Фото © ЦИК России

Глава ЦИК отметила, что явка российских избирателей на выборы превысила 33 процента.

Согласно данным Центризбиркома, голосование на всех избирательных участках России признали действительным. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Пока, по имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов, — отметила она.

Памфилова рассказала, что по состоянию на 18:00 средняя явка на выборы по стране составила 33,75 процента. Цифра будет меняться по мере рассмотрения протоколов.

Ранее Лайф сообщал, что Памфилова уличила депутата ГД в применении админресурса на выборах в Петербурге.

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