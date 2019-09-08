Медведев оценил создание цифровых участков на выборах в Москве

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Цифровые участки на выборах в Москве — это интересный опыт, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он предлагает проанализировать такой опыт и принять по нему решение на федеральном уровне.

— Это новая пилотная история, которую нужно будет взвесить, и все те возможности, которые она открывает. Это интересный, во всяком случае, такой опыт, который обязательным образом должен быть проанализирован, — заявил глава правительства на видеоконференции с региональными отделениями партии "Единая Россия".

Стоит отметить, что Медведев посетил штаб "Единой России" в Москве после того, как закрылись избирательные участки.

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