Медведев оценил создание цифровых участков на выборах в Москве

Цифровые участки на выборах в Москве — это интересный опыт, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он предлагает проанализировать такой опыт и принять по нему решение на федеральном уровне.

— Это новая пилотная история, которую нужно будет взвесить, и все те возможности, которые она открывает. Это интересный, во всяком случае, такой опыт, который обязательным образом должен быть проанализирован, — заявил глава правительства на видеоконференции с региональными отделениями партии "Единая Россия".

Стоит отметить, что Медведев посетил штаб "Единой России" в Москве после того, как закрылись избирательные участки.