Политолог рассказала Лайфу о высокой явке на выборах в Волгоградской области

Она также отметила, что многие в регионе ожидали второго тура губернаторского голосования.

Явка на выборах губернатора в Волгоградской области оказалась высокой, о чём можно говорить после окончания голосования. Об этом Лайфу рассказала политолог Алёна Август.

— Явка достаточно высокая. Многие предрекали этим выборам второй тур, но посмотрим, что на самом деле, — заявила Август.

При этом она подчеркнула, что действующему главе региона Андрею Бочарову было непросто идти на второй срок, так как ему ещё серьёзнее приходится отвечать на накопленные претензии граждан.

Кроме того, Август отметила, что на выборах в регионе имеются незначительные нарушения, которые не повлияли на ход голосования.

Напомним, 8 сентября в России состоялся единый день голосования. Волгоградская область в этот день выбирала главу региона. На должность претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Владимир Рублёв (ЛДПР) и Сергей Полещук ("Справедливая Россия").