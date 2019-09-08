Летняя жара во Франции убила полторы тысячи человек

Из них около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые и молодые.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила, что из-за экстремальной жары в стране летом 2019 года погибло примерно 1500 человек. Об этом сообщает Franceinfo.

— Мы зафиксировали 1500... смертей... Из них около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди, и даже самые молодые, на которых [погода] сказалась негативно, — пояснила она.

28 июня во Франции был побит температурный рекорд: столбик термометра в городе Карпантра на юго-востоке страны поднялся до +44,3 °С.

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