Российская гимнастка Солдатова потеряла сознание во время турнира в Португалии

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, который проходил в Португалии. Об этом ТАСС рассказала личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

— Саша сказала, что на этом турнире она закончила выступления. После одного из упражнений ей стало плохо, потемнело в глазах. Она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление, — заявила Дьяченко.

По её словам, решение о том, сможет ли Солдатова принять участие в чемпионате мира, примет главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова. При этом речи о завершении карьеры не идёт.