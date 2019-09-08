Число погибших из-за шторма в Крыму возросло до шести

Спасатели напомнили о запрете купания в непогоду и соблюдении правил безопасности в воде.

В Крыму при шторме утонуло шесть человек. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС России.

В акватории Чёрного моря спасено пять человек. Шестеро получили травмы, несовместимые с жизнью ГУ МЧС России по Республике Крым

В ведомстве пояснили, что люди купались в море, игнорируя штормовое предупреждение об усилении ветра до 17–22 метров в секунду. Так, помощь потребовалась пятерым купальщикам на пляже "Краб" посёлка Отрадное в Большой Ялте. С берега им бросили спасательный круг и конец Александрова (плавучий тонкий корабельный трос, обычно из полипропилена. — Прим. Лайфа). Однако спасти удалось лишь троих, ещё двое погибли из-за полученных в штормящем море травм.

Двое мужчин не смогли доплыть до берега на пляже "Солярис" в районе гостиницы "Ялта-Интурист". Их подняли на катер сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Также была оказана помощь мужчине и женщине, купавшимся в районе технической зоны набережной имени Ленина в Ялте. Мужчину подняли на борт спасатели, а женщину, которая выбилась из сил, из штормящего моря спасли очевидцы.

В ГУ МЧС РФ по Крыму напомнили о запрете купания в шторм и соблюдении правил безопасности в воде.