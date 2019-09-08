Памфилова заявила, что была готова дать приют напавшему на неё мигранту

По словам председателя ЦИК, сейчас она может с юмором говорить о происшествии, однако в тот момент ей было не до шуток.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что была готова дать приют напавшему на неё в собственном доме мужчине.

— Конечно, я испытала шок, но спустя время могу сказать, что если бы он просто пришёл, когда я была дома, позвонил бы в дверь, если он такой был голодный. Я вот кошек кормлю голодных, собак, у меня живут два бездомных кота, но человека-то накормить вообще никаких проблем нет. Более того, может, работу бы какую-нибудь предложила, может, где-то подмёл бы, — сказала она.

Памфилова отметила, что сейчас может с юмором говорить об этой ситуации, однако в момент нападения ей было не до шуток.

Ранее 36-летний гражданин Казахстана Башит Карабалаев признался, что пробрался в дом к Памфиловой в поисках еды. Он прибыл в Россию несколько лет назад и трудился разнорабочим, а затем потерял документы и не смог устроиться. Карабалаев занимался попрошайничеством, жил летом в лесу, а зимой — на вокзалах и теплотрассах.

Напомним, в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре 36-летний гражданин Казахстана пробрался в дом к председателю ЦИК Элле Памфиловой и ударил её электрошокером. Мужчина скрылся, однако полицейским, прочёсывавшим лес, удалось обнаружить убежище мужчины.