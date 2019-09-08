Появились экзитполы по Петербургу, Алтаю, Мурманской и Астраханской областям

Телеграм-канал Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные экзитполов в четырёх российских регионах.

По данным ВЦИОМ, на выборах главы Республики Алтай, где явка составила 46,9%, лидирует кандидат от партии "Единая Россия" Олег Хорохордин (61,4%). На втором месте — представитель КПРФ Виктор Ромашкин (28%), третий — Дмитрий Софронов от ЛДПР (7,3%).

Ещё 3,3% испортили бюллетень, а 40,9% респондентов отказались от ответа.

В Мурманской области с явкой 34,6% на выборах губернатора лидирует Андрей Чибис от "Единой России" (63,1%). Далее — Максим Белов от ЛДПР (17,8%), кандидат от КПРФ Михаил Антропов (11,1%), Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,3%), Василий Буров ("Справедливая Россия", 2,5%) и Геннадий Тупикин (Партия пенсионеров 1,6%).

Испортили бюллетень 2,6% респондентов, а отказались от ответа 36%.

На выборы нового главы Северной столицы явились 23,3% избирателей. На данный момент лидирует самовыдвиженец Александр Беглов (56%). За ним — Михаил Амосов (21,4%) от "Гражданской платформы" и Надежда Тихонова (19%) от "Справедливой России".

Бюллетень испортили 3,6%, отказались отвечать 44,9% респондентов.

В Астраханской области явка на выборы нового главы региона составила 29,3%. Там лидирует самовыдвиженец Игорь Бабушкин (80,4%). Кандидат от КПРФ Николай Арефьев набрал 11,1% голосов, Сергей Сычёв от РППСС — 3,5%. На четвёртом месте — представитель ЛДПР Тимофей Щербаков (3,8%).

Бюллетень испортили 1,2% опрошенных, отказались от ответа 31% респондентов.