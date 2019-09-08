Медведев посоветовал единороссам упростить лексикон

Для этого председатель правительства посоветовал однопартийцам немного отдохнуть.

Премьер-министр РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посоветовал членам региональных отделений упростить свой лексикон, чтобы люди лучше их понимали.

— Чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон, сленг, — отметил Медведев в ходе видеоконференции с региональными отделениями партии.

Для этого он посоветовал однопартийцам отдохнуть, чтобы "лексикон привести в соответствие с общепринятыми нормами". Кроме того, он выразил готовность встретиться с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом в случае его победы, а также поздравил его с успешными предварительными результатами.

Напомним, 8 сентября в России состоялся единый день голосования. Члены СПЧ в ходе дня не зафиксировали значительных нарушений на выборах.