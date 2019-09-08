СМИ: Путин освободил от должности помощника главы СКР

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Игорь Комиссаров. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает "Коммерсант".

В СКР он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей, а его выслуга составила 50 лет.

При этом Комиссаров назвал своё увольнение "шагом на пути к победе", а никаких планов на будущее он пока не строил.

Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль. И пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры, — добавил Комиссаров.

Добавим, за годы работы он служил в МВД, Федеральной службе судебных приставов и ряде других ведомств.

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