СМИ: Путин освободил от должности помощника главы СКР

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает "Коммерсант".

В СКР он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей, а его выслуга составила 50 лет.

При этом Комиссаров назвал своё увольнение "шагом на пути к победе", а никаких планов на будущее он пока не строил.

— Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль. И пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры, — добавил Комиссаров.

Добавим, за годы работы он служил в МВД, Федеральной службе судебных приставов и ряде других ведомств.