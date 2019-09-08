Хаджимба объявил о победе на выборах президента Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидирует на выборах главы республики после обработки 99,5% бюллетеней. Он объявил о своей победе, выйдя к сторонникам.

— Не я признаю, народ признал. Продолжу ту работу, которую мы делали, и делать её нужно вместе, без разделения. Нам надо понять, что другого выхода нет, — заявил Хаджимба.

Отметим, после обработки 99,5% бюллетеней действующий глава республики набирает 49,3% голосов, тогда как его соперник — лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния — 47,55%.

Кроме того, он поблагодарил жителей Абхазии за поддержку.

При этом Квициния заявил, что не признаёт победу Хаджимбы.

Напомним, 8 сентября в Абхазии прошёл второй тур президентских выборов. По итогам первого действующий глава республики Рауль Хаджимба набрал 24,83% голосов.