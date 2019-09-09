Фигуристка Трусова выполнила три четверных прыжка в одной программе

Свой номер 15-летняя спортсменка исполнила в образе Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов".

Российская фигуристка Александра Трусова выполнила три четвертных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной РФ.

Фигуристка исполнила четвертной лутц, четвертной тулуп в каскаде вместе с тройным, а также ещё один четверной тулуп и несколько каскадов. Свой номер 15-летняя спортсменка исполнила в образе Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов".

Год назад Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц на соревнованиях. Спортсменка победила на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, а также первенствовала на юниорском чемпионате мира в этом году.