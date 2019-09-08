Турчак: "Единая Россия" набирает большинство в 11 из 12 заксобраний

Партия "Единая Россия" получает большинство на выборах в 11 из 12 законодательных собраниях, в которые выдвигала своих кандидатов. Об этом журналистам сообщил секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак.

— В 11 из 12 (кроме Хабаровского края. — Прим. Лайфа) законодательных собраниях мы имеем большинство. Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то — простое, — отметил Турчак.

Кроме того, он подчеркнул, что партия восстановила позиции в тех регионах, где в прошлом году выступила недостаточно успешно.

Напомним, 8 сентября в России состоялся единый день голосования. Члены СПЧ в ходе дня не зафиксировали значительных нарушений на выборах.