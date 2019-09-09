Беглов поблагодарил петербуржцев за активность на выборах

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Александр Беглов. Фото © Администрация Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам и поблагодарил их за активное участие в выборах.

Хочу порадоваться, что наш город ещё раз подтвердил, что является культурной столицей, открытым городом, потому что выборы прошли без каких-то явных нарушений, — добавил Беглов.

Он также отметил, что в ходе выборов губернатора было зафиксировано всего шесть нарушений. В общей сложности, по данным горизбиркома Санкт-Петербурга, поступило 105 жалоб.

Ранее Лайф сообщал, что по данным экзитполов в голосовании на пост губернатора Санкт-Петербурга лидирует самовыдвиженец Александр Беглов.

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