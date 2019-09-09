В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ

По мнению российских дипломатов, это связано с накалённой политической обстановкой в Соединённом Королевстве.

Автор публикации о терактах в Москве в 1999 году проявила вседозволенность и опустилась до откровенной лжи, заявили в Посольстве России в Лондоне в ответ на статью The Sunday Times.

В статье журналист рассказывает о якобы причастности российских спецслужб к произошедшим терактам.

Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.

— Примечательно, что подобные материалы выходят на фоне попыток правительства Великобритании быть лидером в борьбе за свободу СМИ во всём мире. Как видно, в Британии свободная журналистика вырождается во вседозволенность и безответственность, — сказано в заявлении.

В дипмиссии также отметили, что, как только в Великобритании происходит накал политической обстановки, близкие к властям СМИ начинают "вброс" различных сюжетов о России, тем самым отвлекая своих граждан от внутренней ситуации.

— Сегодня газета Sunday Times превзошла себя. В совершенно искусственной привязке к муниципальным выборам в Москве и других российских регионах на свет вытащены давнишние конспирологические домыслы, — отметили в российском посольстве.

Они также напомнили о версии о связи спецслужб с террористическими атаками в Москве и Волгодонске 20 лет назад, однако даже самые ярые противники властей в России не были согласны с этими домыслами.

Дипломаты назвали ложью заявление в статье о том, что после терактов якобы не были найдены виновные. В посольстве напомнили, что в 2004 году Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов получили пожизненные сроки.

В ночь на 9 сентября в 1999 году в Москве на улице Гурьянова 350-килограммовая бомба в тротиловом эквиваленте полностью разрушила жилую девятиэтажку. Тогда россияне впервые столкнулись со столь крупным терактом.