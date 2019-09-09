Памфилова рассказала, что для неё самое важное на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что достоверность подсчёта голосов её интересует гораздо больше, чем процент явки на выборы.

— Считаю, что все, кого интересует своя судьба и дальнейшее развитие, приходят, остальные пусть обижаются на себя. Поэтому меня в меньшей степени волнует явка, а в большей степени волнует достоверность подсчёта голосов и правильное, адекватное отражение голоса именно тех, кто пришёл, — сказала Памфилова.

Она также добавила, что показатель явки избирателей на выборы — это отражение интереса людей к происходящему и выражение ответственности за будущее.

Ранее Лайф сообщал, что единый день голосования 8 сентября завершился по всей России. Выборы проходили во всех 85 субъектах Федерации, было открыто более 48 тысяч избирательных участков.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ни на одном участке в России голосование не признано недействительным, и рассказала, откуда берутся фейковые новости о якобы нарушениях в ходе выборов.