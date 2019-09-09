Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы времён Второй мировой войны

Среди материалов есть записка главы Генштаба Бориса Шапошникова народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову.

Министерство обороны РФ открыло мультимедийный раздел "Хрупкий мир на пороге войны", в котором показаны уникальные рассекреченные документы о событиях кануна и начала Второй мировой войны.

— Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения, — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что публикация материалов из фондов Центрального архива является продолжением деятельности Минобороны, "направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн".

Среди опубликованных документов есть записка главы Генштаба Бориса Шапошникова народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову, в которой содержится оценка военной угрозы со стороны государств и военных союзов и блоков нескольких стран. Документ был настолько важным, что Шапошников писал докладную объёмом 31 страница без помощи секретаря-машинистки.

Также в рассекреченных материалах содержатся описания боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году. Описание было составлено в 1949 году военнопленным генерал-лейтенантом бывшей германской армии Германом Бёме.

Вторая мировая война длилась шесть лет — с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года.