Генсек ООН оценил усилия Путина и Зеленского по обмену между Россией и Украиной

Гутерриш призвал Москву и Киев продолжить предпринимать шаги в направлении снижения напряженности.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, состоявшийся 7 сентября. Его позицию изложил официальный представитель Стефан Дюжаррик.

— Генеральный секретарь приветствует обмен заключёнными и задержанными, произошедший 7 сентября между РФ и Украиной, и высоко оценивает усилия ьех, кто был причастен к его реализации, в том числе президента Владимира Зеленского и президента Владимира Путина, — сказал Дюжаррик в сообщении, распространённом пресс-службой.

Гутерриш также выразил надежду, что осуществлённый обмен поможет возобновлению конструктивного диалога между странами, что в итоге поможет в разрешении конфликта на востоке Украины.

Кроме того, генсек ООН призвал Россию и Украину продолжить принимать шаги в направлении снижения напряженности, а также претворения в жизнь Минских договорённостей.

7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось внести в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Путин сообщил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации отношений.