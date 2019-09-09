В СССР знали о враждебности Польши перед Второй мировой войной

Перед началом Второй мировой войны советские военные специалисты рассматривали Польшу как очень вероятный источник угроз для СССР. Об этом говорится в уникальных рассекреченных материалах Минобороны РФ.

На сайте ведомства открылся мультимедийный раздел, посвящённый происходившим перед войной и на начальном её периоде событиям. Среди рассекреченных документов опубликована записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова народному комиссару обороны Клименту Ворошилову с оценкой угрозы для СССР, исходившей от других государств.

— Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как наиболее вероятных противников СССР выдвигает фашистский блок — Германию, Италию, поддерживаемых Японией и Польшей, — говорится в документе.

Как отметили в Минобороны, о важности этого документа может говорить как минимум тот факт, что Шапошников пишет его 31 страницу самостоятельно от руки, не привлекая для этого секретаря-машинистку.