Явлинский выразил негативное отношение к "умному голосованию"

Основатель партии "Яблоко" благодарен за поддержку, однако считает, что победа его кандидатов на выборах в Мосгордуму обусловлена авторитетом у избирателей.

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский выразил негативное отношение к системе "умного голосования" Алексея Навального, отметив, что успех членов его партии на выборах в Мосгордуму обусловлен их авторитетом у избирателей. Об этом Явлинский сказал "Интерфаксу".

— Мы благодарны за поддержку, однако к системе "умного голосования" Навального относимся негативно, — заявил Явлинский.

По словам политика, члены "Яблока" не видят разницы между КПРФ, "Справедливой Россией", ЛДПР и "Единой Россией".

— Считаем грубой ошибкой призывать голосовать за коммунистов-сталинистов. Это сигнал ужесточать авторитарную систему в стране, — отмечает основатель партии.

При этом он подчеркнул, что "на выборах полезна любая поддержка".

Кроме того, Явлинский отметил уникальность своих избирателей, которые, по его словам, "не ходят строем, не голосуют по спискам и по приказу".

— Наш избиратель самостоятельный, мыслящий, за нас он голосует много лет, и наших кандидатов он знает очень хорошо, — сказал основатель "Яблока".

Как отметил Явлинский, некоторые избиратели скорее и вовсе не пойдут голосовать, если за кандидатов, которых они поддержали, "агитируют люди, которым они не доверяют".

— Если говорить о [кандидате от "Яблока" Сергее] Митрохине, то в Москве больше нет такого кандидата в депутаты, который бы в практическом смысле сделал для москвичей больше, чем он, — отметил собеседник издания.

Основатель партии также заявил, что жители 43-го избирательного округа хорошо это знают, поэтому у Митрохина такая большая поддержка среди избирателей.

— Поэтому, безусловно, это прежде всего победа наших кандидатов, победа "Яблока". Единственный, кого мы можем благодарить в полном объёме, это наши избиратели, — сказал политик.

Явлинский отметил, что сейчас основной задачей партии будет выполнение всех взятых на себя обещаний. Относительно оценки голосования и влияния на него предложений Навального основатель "Яблока" заявил, что сначала необходимо посмотреть на итоговые результаты по всей Москве и России.

По последним данным Мосгоризбиркома, кандидаты от партии "Яблоко" побеждают в трёх округах на выборах в Мосгордуму.