Ураган "Дориан" убил уже 44 жителей Багамских островов

Не менее 44 человек погибло из-за урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на министра здравоохранения Содружества Багамских Островов Дуэйна Сандза.
Queens Cove Grand Bahamas 🇧🇸 #Dorian pic.twitter.com/yDhBwoiy3k— Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) September 2, 2019
По его словам, жертв на самом деле гораздо больше. Тела многих пропавших, скорее всего, так и не удастся обнаружить из-за того, что их унесло в море, отметил министр. На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены крупные территории.
Телеканал отмечает также, что премьер-министр государства Хьюберт Миннис обратится с речью к местным жителям вечером 9 сентября.
Вечером 7 сентября "Дориан" обрушился на провинции Канады Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда. Без света оказалось около 500 тысяч человек, были повалены сотни деревьев, сорваны крыши домов, а высота волн на побережье достигала 15 м.
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