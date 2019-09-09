Ураган "Дориан" убил уже 44 жителей Багамских островов

Тела многих пропавших, скорее всего, так и не удастся обнаружить из-за того, что их унесло в море.

Не менее 44 человек погибло из-за урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на министра здравоохранения Содружества Багамских Островов Дуэйна Сандза.

По его словам, жертв на самом деле гораздо больше. Тела многих пропавших, скорее всего, так и не удастся обнаружить из-за того, что их унесло в море, отметил министр. На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены крупные территории.

Телеканал отмечает также, что премьер-министр государства Хьюберт Миннис обратится с речью к местным жителям вечером 9 сентября.

Вечером 7 сентября "Дориан" обрушился на провинции Канады Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда. Без света оказалось около 500 тысяч человек, были повалены сотни деревьев, сорваны крыши домов, а высота волн на побережье достигала 15 м.